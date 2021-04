Köln 50667: Henrik und Raphael wollen Emilia vergewaltigen!

Olli sieht bei “Köln 50667”, dass Henrik und Raphael im Begriff sind, die angetrunkene Emilia zu vergewaltigen. Als er eingreift, drehen Tonis Kumpels den Spieß um. Sie schlagen Olli nieder und lenken den Verdacht auf ihn. Olli gerät ins Visier der Polizei.

Durch einen Zufall beobachtet Olli, wie Tonis Kumpels Henrik und Raphael kurz davorstehen, die angetrunkene Emilia zu vergewaltigen. Das will er um jeden Preis verhindern! Er greift beherzt ein, doch die Aktion geht zumindest für ihn völlig nach hinten los. Denn Olli wird von Henrik mit einer Wasserflasche k. o. geschlagen.

Olli gerät ins Visier der Polizei

Anschließend leiten er und sein Kompagnon alles in die Wege, um ihm die Schuld in die Schuhe zu schieben. Für Olli wird es eng – und am Ende landet er sogar bei der Polizei, die ihn tatsächlich verdächtigt, der Täter zu sein. Kann er den unbegründeten Verdacht entkräften? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei “Köln 50667”. Mehr News zu “Köln 50667” und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.