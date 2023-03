Köln 50667: Hannes und Lisa sprechen sich aus!

Hannes und Lisa sprechen sich in der neuen Folge von „Köln 50667“ aus, nachdem sie zuletzt wieder Sex miteinander hatten. Sie sind sich einig, dass sie sich künftig auf ihre Freundschaft beschränken wollen. Der folgende Filmeabend endet für die beiden aber wieder im Bett.

Zwischen Lisa und Hannes kommt es zu einem peinlichen Aufeinandertreffen. Die beiden wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen, dass sie zuletzt wieder Sex miteinander hatten. Hannes wird bewusst, dass es so nicht weitergehen kann. Sie müssen dringend über das Thema reden. Die Aussprache folgt tatsächlich wenig später.

Hannes und Lisa wollen sich auf Freundschaft konzentrieren

Hannes und Lisa versichern sich dabei gegenseitig, dass sie mit der Situation klarkommen und sich ab jetzt auf ihre Freundschaft konzentrieren wollen. Später steht ein gemeinsamer Filmabend auf dem Programm. Dabei kommt es jedoch so, wie es kommen musste: Am Ende landen Hannes und Lisa wieder zusammen in der Kiste. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.