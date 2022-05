Köln 50667: Hannes lässt sich auf einen gewagten Flirt ein!

Hannes muss sich in der neuen Folge von „Köln 50667“ eingestehen, dass sein Zehenbruch zu schmerzhaft ist, um an der Aufnahmeprüfung für die Sporthochschule teilzunehmen. Beasty und Oskar heitern ihn bei einer Party wieder auf. Hannes lässt sich auf einen gewagten Flirt ein.

Hannes will trotz seines gebrochenen Zehs bei der Aufnahmeprüfung für die Sporthochschule antreten und macht sich in einem Park warm. Doch schnell wird klar, dass er angesichts dieser Schmerzen auf keinen Fall bestehen kann. Geknickt verkriecht er sich in seinem Zimmer und fühlt sich wie der letzte Loser. Obwohl ihm überhaupt nicht danach ist, lässt er sich von Beasty und Oskar dann aber doch zum Feiern überreden.

Hannes lässt sich auf einen Flirt ein

Als die beiden es schaffen, Hannes in Stimmung zu bringen und ihn zudem ein superheißes Mädchen krass anflirtet, beginnt es ihm besser zu gehen. Angetrunken und in Partylaune lässt sich Hannes auf einen gefährlichen Flirt ein. Dabei ist ihm doch eigentlich klar, dass er Lisa liebt. Die neue Folge von „Köln 50667“ zeigt RTLZWEI am Montag um 18:05 Uhr. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.