Köln 50667: Gespräch zwischen Svenja und Mario läuft katastrophal!

Svenja versucht, sich mit Sandras Hilfe von ihrem Kummer abzulenken. Sie muss versuchen, Abstand zu Mario zu gewinnen. Doch nachdem sie eine Nachricht von ihm erhalten hat, beschließt Svenja, einem Gespräch zuzustimmen. Ihr Treffen mit Mario verläuft dann allerdings ziemlich katastrophal. Svenja hat die ganze Zeit den Eindruck, dass er das wahre Problem nicht verstehen will.

Svenja ist außer sich vor Wut

Anschließend ist sie außer sich vor Wut

Sandra ermutigt Svenja dazu, endlich mal an sich selbst zu denken. Gesagt, getan! Das Ganze führt dann aber zu einem folgenschweren Missverständnis mit Mario.