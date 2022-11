Köln 50667: George will die Stadt verlassen!

Meike erfährt in der neuen Folge von „Köln 50667“, dass George Köln verlassen will. Sie will um ihn kämpfen und fordert Tess auf, ihm das ganze Video von dem Kuss zwischen Meike und Carlo zu zeigen. Tess weigert sich. George bekommt mit, wie Meike ihr eine Ohrfeige verpasst.

Meike ist fassungslos, als sie von Georges Plan erfährt, Köln bereits morgen zu verlassen. Doch anstatt für ihre Zukunft mit George zu kämpfen, ist Meike schlichtweg am Ende. Ihr fehlt die Kraft, George davon zu überzeugen, dass sie die Wahrheit sagt und Tess nun mal lügt. Erst als sie später wieder auf Tess trifft, wird Meike bewusst, dass sie nicht aufgeben darf.

Tess provoziert Meike

Sie fordert Tess auf, George das komplette Video zu zeigen, damit er sieht, was nach dem Kuss mit Carlo passiert ist. Doch Tess weigert sich und provoziert Meike dermaßen, dass die sich vergisst und ihr eine Ohrfeige verpasst. Genau in diesem Moment stößt George dazu. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.