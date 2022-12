Köln 50667: George gerät mit Carlo aneinander!

George will sich in der neuen Folge von „Köln 50667“ beim vorweihnachtlichen Familientag zusammenreißen – aus Rücksicht auf Lisa. Doch sein Dauerstreit mit Carlo brodelt weiter. Lisa bekommt dann doch mit, wie die beiden aneinandergeraten. Meike muss ihr einiges erklären.

George kann es nicht fassen: Carlo taucht, ohne mit der Wimper zu zucken, mit Lisa zum vorweihnachtlichen Familientag auf. Beim Aufstellen des Baums geraten sich die Männer in die Haare, was sie jedoch noch vor Lisa verbergen können. Als diese ihrer versammelten Patchwork-Familie glücklich gesteht, wie sehr sie die Vorweihnachtszeit mit ihnen allen genießt, reißt sich der brodelnde George Lisa zuliebe am Riemen.

Lisa ist völlig überrumpelt

Er wird den Tag mit Carlo schon irgendwie über die Bühne bringen. Doch ausgerechnet, als Lisa aus der Stadt zurückkehrt, streiten sich die beiden schon wieder. George unterstellt Carlo, dass er mit der Familienaktion nur an Meike ran will. Lisa ist völlig überrumpelt. Von Tess erfährt sie die Wahrheit: Carlo hat sich in Meike verliebt und deswegen sind sich jetzt alle spinnefeind. Bevor es zu Erklärungs- und Beschwichtigungsversuchen kommen kann, müssen sich alle aber erst einmal um George kümmern. Ein Stromschlag hat ihn vorübergehend außer Gefecht gesetzt.

Selbst als er wieder fit ist, gelingt es George und Carlo nicht, ein vernünftiges Gespräch mit Lisa zu führen. Sie rauscht wütend und überfordert ab. Im Treppenhaus trifft Lisa auf Meike, die ihrer Tochter nun alles erklären muss. Das hat noch ein Nachspiel für George und Carlo: Meike ist stocksauer und weist die beiden zurecht, weil sie sich nicht einmal für Lisa zusammenreißen konnten.