Köln 50667: Gefühlschaos bei Jule und Marc!

Der anstehende Scheidungstermin bringt die Gefühlswelten von Jule und Marc in der neuen Folge von „Köln 50667“ komplett durcheinander. Marc lässt sich vor Nina erst einmal nichts anmerken, aber auf Jule wartet gleich der nächste Tiefschlag: Sie erwischt Steve beim Fremdgehen.

Jule und Marc treffen gut gelaunt auf dem Campingplatz aufeinander. Doch die Stimmung wird getrübt, als sie beide den Termin für ihre Scheidung in den Händen halten. Jule ist völlig durch den Wind und auch Marc kämpft mit seinen Gefühlen, was er vor der euphorischen Nina aber natürlich nicht zugeben kann. Jule beschließt, sich mit Steve zu versöhnen und nach vorne zu blicken, erlebt aber eine böse Überraschung: Sie erwischt ihn beim Fremdgehen und rastet komplett aus.

Jule muss fiese Sprüche ertragen

Als sie Trost und Rat bei Meike suchen will, trifft sie zu allem Unglück auf Marc und Nina. Die beiden stoßen gerade auf die bevorstehende Scheidung an und lassen fiese Sprüche in Jules Richtung ab. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.