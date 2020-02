Köln 50667-Freddy & Jill: Die Situation eskaliert!

Weil es wegen Jill zwischen Freddy und Jan bei „Köln 50667“ zu einer Auseinandersetzung kommt, wechseln die Turteltäubchen die WG und gehen zu Jills Freunden, wo eine Party steigt. Dort macht man sich extrem über Freddy lustig. Das will Jill nicht zulassen.

Freddy und Jill haben das ganze Wochenende zusammen verbracht. Das stößt Jan sauer auf, weswegen die beiden in einen Streit geraten. Jill möchte nicht, dass Freddy sich wegen ihr mit seinem Freund noch weiter zerstreitet und bietet an, dass sie auch in ihre WG gehen könnten. Sie hat nach ihrem Rausschmiss noch eine allerletzte Chance bekommen. Dort angekommen erfahren Freddy und Jill, dass ihre Clique eine Party plant.

Mitbewohner machen sich über Freddy lustig

Jill soll sich einbringen, hat aber kein Geld. Freddy springt erneut in die Bresche, so dass sie Getränke kaufen kann. Auf der Party wollen die Mitbewohner, dass Freddy etwas rappt. Dabei filmen sie ihn und machen sich über ihn lustig. Jill rastet beinahe aus, kann jedoch von Freddy nochmal besänftigt werden. Als Jills Freunde sich jedoch das Handyvideo von Freddys Auftritt mit den anderen Gästen ansehen und sich wieder bis jenseits der Schmerzgrenze über ihn lustig machen, eskaliert die Situation. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.