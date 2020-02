Köln 50667: Erfährt Stella von Olli die ganze Wahrheit?

Erst sieht es bei „Köln 50667“ so aus, als könne Olli sein Versprechen nicht halten, doch dann gelingt es dem Glückspilz trotz allem, Traumfrau Stella tatsächlich eine sensationelle Geburtstagsparty im Cage zu bereiten. Warum also mit dem Lügen aufhören?

Olli steht bereits frühmorgens unter enormen Druck, da er seiner Traumfrau Stella eine unvergessliche Geburtstagsparty im Cage versprochen hat. Zu seinem Pech ist Jan jedoch alles andere als begeistert, so dass sein Plan bereits an dieser Stelle zu scheitern droht. Zum Glück schafft es Olli aber, hinter Jans Rücken die restliche Crew heiß auf die Veranstaltung zu machen, so dass es doch noch klappt.

Olli droht aufzufliegen

Allerdings wird die Party für Olli zum großen Balanceakt, denn er droht mehr als einmal aufzufliegen. Richtig spannend wird es, als Jan früher als gedacht zurückkommt und Olli schon so gut wie geliefert ist. In seiner Verzweiflung steht er daher kurz davor, Stella die Wahrheit zu sagen, doch dann realisiert er dank Kevin, Tom und Diego, dass Jan dichthalten wird. Glück gehabt!

Völlig euphorisiert fühlt sich Olli daraufhin so gut wie nie und trägt vor Stellas Geburtstagsgesellschaft so richtig dick auf. Dabei kommt er überraschend gut an und bekommt in typischer Olli-Manier sogar eine Art Job-Angebot. Grund genug für den König der Lügner, sein erfundenes Leben nicht, wie eigentlich versprochen, an diesem Tag ein für alle Mal zu beenden… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.