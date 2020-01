Köln 50667: Eine Frau küsst Freddy! Wer ist die Unbekannte?

Freddy erkennt, dass er sich nicht nur nach mehr Action im Leben sehnt, sondern vor allem nach einer Frau, die zu ihm passt. Genau dann wird er bei „Köln 50667“ von einer überwältigenden, namenlosen Fremden geküsst. Einfach so. Dann ist sie plötzlich fort.

Nachdem Freddy ausgerechnet auf eine glücklich verlobte Sina trifft, hinterfragt er seinen eigenen Lebensentwurf. Nach und nach wird ihm klar, dass er nicht nur ein langweiliges Leben führt, sondern ihm auch eine coole Partnerin an seiner Seite fehlt. Denn seinen Freunden scheinen One-Night-Stands wichtiger zu sein als Abenteuer unter Männern.

Freddy wird von einer Frau geküsst

Gerade als Freddy es schafft, sich wieder zu entspannen, taucht auf einmal die anziehendste Frau, die er jemals gesehen hat, im Cage auf. Und ganz ohne Vorwarnung küsst die unbekannte Schöne ihn auch noch. Freddy will einen Versuch wagen und das Mädchen ansprechen, doch leider kommt ihm Tom zuvor.

Dass die Unbekannte aber von Anfang an Interesse an ihm und nur ihm hatte, zieht Freddy schließlich völlig den Boden unter den Füßen weg. Zu spät, denn schon ist das Mädchen weg. Freddy nimmt sich fest vor, dass er sie unter allen Umständen wiederfinden will. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.