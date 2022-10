Köln 50667: Eifersuchtsdrama um Mo!

Mo lässt sich in der neuen Folge von „Köln 50667“ von seiner Eifersucht nicht abbringen. Er ist davon überzeugt, dass Beasty bei Jill landen will. Als Mo ein Gespräch zwischen Beasty und Oskar mitbekommt, scheinen sich all seine Befürchtungen tatsächlich zu bestätigen.

Mo steigert sich immer mehr in seine Eifersucht hinein. Er hat den Eindruck, dass Beasty sich an Jill ranmacht und gar nicht schnell genug bei ihr landen kann. Dabei beteuert Beasty immer wieder, dass das absolut nicht der Fall ist. Bei Mo findet er damit allerdings kein Gehör. Auch Hannes schafft es trotz mehrerer Gesprächsversuche nicht, die Situation zu entspannen.

Mo rastet völlig aus

Als Mo dann auch noch mitbekommt, wie Beasty Oskar berichtet, dass er heute etwas Ultra-Romantisches für Jill vorbereitet, rastet er aus. Doch was steckt wirklich hinter Beastys Bemühungen? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.