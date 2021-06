Köln 50667: Das Karma-Konto von Olli schlägt zu!

Olli will in der neuen Folge von „Köln 50667“ nicht recht daran glauben, als ihm von seinem Horoskop und von seinen Freunden baldiges Glück prophezeit wird. Doch dann findet er mit Diego im Kiosk ein verlorenes Rubbellos, das einen spektakulären Gewinn enthält: 25.000 Euro.

Olli ist morgens guter Dinge, denn sein Horoskop prophezeit ihm einen Glückstag. Auch seine Freunde sind der Meinung, dass sein Karma-Konto prall gefüllt sein muss – bei allem, was er Gutes getan hat. Ganz bestimmt kann er bald mit der „Auszahlung“ rechnen. So viele gute Wünsche und Vorhersagen lassen Olli sogar ertragen, dass um ihn herum nur verliebtes junges Glück herrscht – und das, wo er doch schon so lang allein ist.

Olli hat endlich mal Glück

Aber sein eigenes Glück muss ja bald kommen. Leider lässt sich das Karma allerdings erst einmal ganz schön viel Zeit. Statt Erfolge einzuheimsen, rasselt Olli eher von Missgeschick zu Missgeschick, bis sein Glaube an ein gutes Karma schon fast vollständig aufgebraucht ist. Doch gerade als er frustriert mit Diego im Kiosk abhängt, finden die beiden ein Rubbellos, das eine ältere Dame dort verloren hat.

Sie zögern, ob sie es aufbewahren sollen, denken dann aber, dass sich für den einen Euro keiner die Mühe machen wird, zurückzukommen. Also rubbeln sie es auf und jubeln los: Das gibt's doch nicht! 25.000 Euro Gewinn! Karma ist doch keine Bitch!