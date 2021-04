Köln 50667: Das Geheimnis von Bo fliegt auf!

Die Freunde von Toni bekommen bei “Köln 50667” mit, dass Bo eine Vergangenheit als Prostituierte hat. Beim nächsten Treffen geben sie sich zunächst nett und verständnisvoll, doch dann kippt die Stimmung. Bo ist außer sich. Sie will, dass Toni den Kontakt abbricht.

Bo macht sich Sorgen um Toni, der offensichtlich die ganze Nacht mit seinen Freunden durchgemacht hat, und sucht ihn in Henriks Penthouse auf. Zu ihrem Entsetzen erkennt eine der Prostituierten Bo als ehemalige Kollegin wieder, was auch Tonis Freunde mitbekommen. Bo flieht aus der Situation. Als Tonis Clique wenig später in der alten Fabrik auftauchen und Toni besuchen wollen, will Bo sie zunächst abwimmeln, weil Toni nicht da ist.

Bo und Ante geraten aneinander

Doch die netten und charmanten Beteuerungen der Jungs, dass Bos Vergangenheit für sie kein Grund ist, sie mit anderen Augen zu sehen, entspannen die Situation zunächst. Bo lässt sie in der WG auf Toni warten. Da zeigen die Jungs jedoch wieder ihr wahres Gesicht. Bo und der betrunkene Ante geraten aneinander, als dieser sich auf ekelhafte Art und Weise an sie ranmachen will. Bo ist überzeugt, dass es für Toni nur einen nächsten Schritt geben kann: Er muss die Jungs aus seinem Leben verbannen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei “Köln 50667”. Mehr News zu “Köln 50667” und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.