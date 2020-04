Köln 50667: Christoph & Marcel verraten ihre besten Aprilscherz-Ideen!

„Köln 50667“-Darsteller Christoph Oberheide („Jan“) und Marcel Thorwesten („Oskar“) verraten uns ihre besten Aprilscherz-Ideen und KUKKSI hat sich auch mal nachgehört, worauf die beiden reingefallen sind.

Interview mit Christoph Oberheide

Wie stehst du zu Aprilscherzen? Witzige Sache oder einfach nur nervig?

An und für sich sind Aprilscherze ja schon ganz nice. Wenn man sich etwas Mühe gibt, wird es auch witzig. Aber dass am 1. April auf einmal alle schwanger oder ausgewandert sind, nervt irgendwie (lacht).

Was war der lustigste oder außergewöhnlichste Aprilscherz, den du je jemandem gespielt hast?

Ich habe mal meiner Mutter einen Aprilscherz gespielt: Ich habe mir nachts einen Wecker gestellt und ihr Auto vom Hof gefahren und die Straße hochgebracht, sodass sie es vom Haus aus nicht mehr sehen konnte. Als sie dann morgens zur Arbeit fahren wollte, war der Schock natürlich groß und sie weckte mich um mich zu fragen, ob ich denn irgendetwas mitbekommen hätte. Kurz bevor sie die Polizei anrief, habe ich dann alles aufgelöst. Wir haben sehr gelacht.

Was war der lustigste oder beste Aprilscherz, der dir je gespielt wurde?

Ob man es glaubt oder nicht, ich bin noch nie auf einen Aprilscherz reingefallen!

Ein bisschen Aufmunterung kann uns allen im Moment nicht schaden. Hast du eine Idee für einen witzigen Aprilscherz, den man sich gegenseitig in den eigenen vier Wänden spielen kann?

Kleinigkeiten gehen immer!

Ein bisschen Salz auf die Zahnbürste streuen

Die Computer-Maus mit Tesafilm außer Gefecht setzen (unten über den Laser kleben)

Alle Uhren im Haus um eine Stunde vorstellen, oder oder, oder, oder! Seid kreativ, aber übertreibt es nicht.

Interview mit Marcel Thorwesten

Wie stehst du zu Aprilscherzen? Witzige Sache oder einfach nur nervig?

Aprilscherze können schon recht lustig sein… Gerade in so einer schweren Zeit, kann man sie gut zur Auflockerung der Situation nutzen.

Was war der lustigste oder außergewöhnlichste Aprilscherz, den du je jemandem gespielt hast?

Ich habe von einem guten Freund das Handy versteckt und ihm gesagt, dass es mir versehentlich in die Toilette gefallen ist. Als er nachgeschaut hat und es nicht sah, sagte ich, dass es wohl weiter reingerutscht sein muss. Er hat in die Toilette gefasst, um es in den Tiefen der Toilette zu finde. Erst nachdem seine Hand schon im Wasser war, habe ich es ihm wiedergegeben und unter Lachen ‚April April‘ gerufen.

Was war der lustigste oder beste Aprilscherz, der dir je gespielt wurde?

Man hat mir erzählt es würde schneien, ich hab’s geglaubt und bin zum Fenster gerannt, um nachzusehen, ob tatsächlich gerade Schnee fällt. Ich hatte mich schon total auf eine SchneeballSchlacht gefreut, doch dann hieß es „April April“…(lacht).

Ein bisschen Aufmunterung kann uns allen im Moment nicht schaden. Hast du eine Idee für einen witzigen Aprilscherz, den man sich gegenseitig in den eigenen vier Wänden spielen kann?

Fragt jemanden in eurer Umgebung, warum er ein Fleck im Gesicht hat, dann versucht er ihn weg zu wischen, obwohl da nichts ist… April April…