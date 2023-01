Köln 50667: Chico will Lilli heiraten!

Lilli ist in der neuen Folge von „Köln 50667“ beunruhigt, als sie vermeintliche Anzeichen für einen bevorstehenden Heiratsantrag von Chico entdeckt. Sie möchte das nicht, obwohl sie ihn liebt. Chico wiederum deutet ein Gespräch zwischen Lilli, Leonie und Paco völlig falsch.

Lilli will Chico nicht heiraten

So einen Kindskopf kann man einfach nicht heiraten. Als Lilli sich diesbezüglich bei Leonie und Paco auslässt, bekommt Chico ein paar Fetzen des Gesprächs mit. Er denkt daraufhin, dass seine Freundin mit ihm Schluss machen will. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.