Köln 50667: Chico will Lilli erobern!

Chico schmiedet in der neuen Folge von „Köln 50667“ einen absurden Plan, um wieder mit Lilli zusammenzukommen. Er will sich an ihr festkleben, damit sie gezwungenermaßen Zeit mit ihm verbringen muss. Olli warnt Chico eindringlich davor, doch er ist nicht mehr aufzuhalten.

Chico kommt bei Lilli einfach nicht weiter – dabei wünscht er sich nichts sehnlicher, als endlich wieder mit ihr zusammen zu sein. Aber wie soll er das hinbekommen? Ein dummer Scherz von Olli bringt Chico beim Kleben einer Tasse auf eine absurde Idee. Er will sich selbst an Lilli festkleben, damit diese gezwungen ist, Zeit mit ihm zu verbringen.

Chico hat einen perfiden Plan

Als Olli das mitbekommt, fordert er Chico eindringlich dazu auf, diesen Blödsinn zu unterlassen. Doch Chico ist nicht mehr zu stoppen. Er setzt seinen Plan in die Tat um und scheint damit tatsächlich Erfolg zu haben. Sind Chico und Lilli nun wirklich unzertrennlich? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.