Köln 50667: Chico und Lori wollen heiraten!

Chico und Lori wollen in der neuen Folge von „Köln 50667“ spontan heiraten. Diego traut ihr nach wie vor nicht, obwohl sie versprochen hat, nicht mehr fremdzugehen. Seine Zweifel werden in der Nacht vor der Hochzeit bestätigt: Lori schleicht sich heimlich in Diegos Zimmer.

Diego und die Jungs können es nicht fassen, als Chico und Lori ihnen eröffnen, dass sie schon morgen heiraten werden. Vor allem Diego traut Lori noch immer nicht über den Weg, obwohl sie hoch und heilig verspricht, Chico nie wieder zu betrügen. Nach dem Junggesellenabschied beschließen die Freunde jedenfalls, über alles, was passiert ist, zu schweigen. Sie wollen Chico sein Glück lassen.

Diego traut Lori noch nicht

Zu diesem Zeitpunkt ahnt Diego allerdings noch nicht, dass Lori es in der letzten Nacht vor der Hochzeit noch einmal bei ihm versucht. Sie schleicht sich in sein Zimmer und setzt sich auf ihn. Diego wird klar: Die Trauung muss unter allen Umständen verhindert werden! Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu “Köln 50667” und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.