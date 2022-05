Köln 50667: Chico schämt sich für Jenny!

Chicos Fitnesskumpel Maik und dessen sportbegeisterte Freundin Melissa sind in der neuen Folge von „Köln 50667“ zu Gast in der WG. Allerdings ist Chico nicht wohl dabei, weil er das Gefühl hat, sich für Jenny schämen zu müssen. Er wünscht sich, dass sie ein paar Kilo abnimmt.

Chico will alles um sich herum vergessen und einen schönen Tag mit Jenny verbringen. Beim Joggen treffen sie ausgerechnet seinen Fitnesskumpel Maik und dessen sporty Freundin Melissa. Während Chico einfach nur weiterlaufen will, ist Jenny daran interessiert, seine alte Freunde kennenzulernen und lädt Maik und Melissa kurzerhand in die WG ein.

Jenny soll einige Kilos abnehmen

Chico kann nun wieder nicht verhindern, dass er sich für Jenny schämt – vor allem, als sie eine Sport-Session mit Melissa einlegt. In Chico wächst der Wunsch, dass Jenny ein paar Kilo abnimmt, weshalb er sogar kurz davor ist, ihren Abend-Snack zu manipulieren. Ben macht ihm aber klar, dass das der falsche Weg ist. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.