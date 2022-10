Köln 50667-Chico: Geheimnis von Lilli entlarvt!

Chico findet in der neuen Folge von „Köln 50667“ heraus, dass Lilli sich heimlich mit ihrer Mutter Melinda trifft. Offenbar schämt sie sich für ihn. Chico will den Eindruck von der peinlichen letzten Begegnung korrigieren. Doch schon bald tritt er ins nächste Fettnäpfchen.

Chicos Tag beginnt schon mit einer schlechten Nachricht. Er muss das Tagesgeschäft übernehmen, weil Ben mit einer Autopanne in Bayern festsitzt. Zu allem Überfluss bekommt Lilli dann noch einen geheimnisvollen Anruf und meldet sich daraufhin krank. Chico ist misstrauisch. Was verheimlicht Lilli vor ihm? Geht sie etwa fremd? Er sieht sich gezwungen, das Tagesgeschäft an Jimmy weiterzugeben und folgt Lilli, die sich zu seiner Überraschung mit ihrer Mutter Melinda trifft. Als Chico die beiden belauscht, wird ihm bewusst, dass Lilli sich nach ihrer letzten Begegnung offenbar seinetwegen vor ihrer Mutter schämt.

Lilli trifft sich heimlich mit ihrer Mutter

Chico will das nicht auf sich sitzen lassen und crasht das Treffen, indem er vorgibt, zufällig vorbeigekommen zu sein. Er will Melinda unbedingt beweisen, dass er ein guter Fang für ihre Tochter ist. Stolz führt er sie durch den Boxclub und lässt dabei den Chef raushängen. Melinda will schon ihre Meinung über ihn revidieren, doch dann fliegt auf, dass ihm der Boxclub gar nicht gehört. Kann er Lillis Mutter trotzdem noch für sich gewinnen?