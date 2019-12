Köln 50667-Charlie: Sie steht zu ihren Fehlern!

Bei „Köln 50667“ hatte es Charlie zuletzt nicht einfach. Die Schwangerschaft verlief alles andere reibungslos. Zuletzt gab es immer wieder Streit mit ihren Freunden – nun will sie sich, aber insbesondere bei Chico, entschuldigen.

Ein Teenagerleben ist schwer genug – kommt noch eine Schwangerschaft dazu, gerät man schnell mal aus der Balance. So ging es Charlie, das erkennt sie nun. Im großen Stil will sie sich bei Familie und Freunden entschuldigen. Und bei Chico.

Charlie will sich entschuldigen

Charlie wird bewusst, dass sie mit ihrem Hin und Her in den letzten Wochen einiges bei den Menschen in ihrem Umfeld angerichtet hat. Höchste Zeit, für die Fehler der Vergangenheit gerade zu stehen: Sie trommelt WG und Freunde für eine große Entschuldigung zusammen. Am Ende entschuldigt sie sich dann bei Chico. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.