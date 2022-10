Köln 50667: Carlo will die Stadt verlassen!

Carlo feiert mit Meike und George in der neuen Folge von „Köln 50667“ in seinen Geburtstag rein. Für ihn steht fest: Danach wird er Köln verlassen. Seine Anteile am Einundfünfzig hat er bereits an Simone abgetreten. Ein Anruf von Lisa bringt Carlo allerdings ins Grübeln.

Carlo bekommt einen Anruf von Lisa

Dann bekommt er allerdings einen Anruf von seiner Tochter Lisa. Das Gespräch mit ihr lässt in ihm Zweifel aufkommen, ob sein Plan wirklich sinnvoll ist. Überlegt er sich doch noch mal, dass er lieber in Köln bleiben sollte? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.