Köln 50667: Bo und Toni landen wieder im Bett!

Bo und Toni landen bei “Köln 50667” wieder miteinander im Bett. Sie einigen sich darauf, statt einer Beziehung eine spaßige Affäre ohne Verpflichtungen einzugehen. Bo ist zufrieden. Sie ahnt nicht, dass Toni insgeheim einen ganz anderen Plan verfolgt.

Bo schickt am Morgen eine Frau weg, die nach Toni fragt, weil sie annimmt, dass es sich um ein Sex-Date handelt. Später stellt sich heraus, dass die Frau lediglich eine von Tonis Kundinnen ist. Von ihm darauf angesprochen, ist Bo die Situation sehr peinlich. Doch Toni findet es süß, dass Bo scheinbar eifersüchtig war. Bei einer kleinen Fopperei wird es plötzlich ziemlich sexy und die beiden landen erneut in der Kiste. Dabei werden sie von Lea und Nik erwischt. Lea will wissen, was das zwischen Bo und Toni ist, doch Bo weiß es selbst nicht so genau.

Toni wünscht sich eine Familie

Als sie mit Toni reden will, bekommt sie ein Gespräch zwischen ihm und Olli mit, in dem Toni klarmacht, dass sein größter Zukunftswunsch eine Familie und ein Reihenhaus ist. Bo merkt sofort, dass das nicht zusammenpasst. Jedenfalls entspricht das keineswegs ihren Wünschen für die Zukunft. Zwar findet sie Toni als Freund toll und im Bett funktionieren sie super, aber sie könnte ihm niemals das geben, was er auf lange Sicht will. Als Toni später das Gespräch sucht, einigen er und Bo sich darauf, dass sie eine lockere Affäre ohne Verpflichtungen eingehen und immer Spaß haben, wenn es passt.

Bo freut sich, dass Toni in dem Fall dasselbe will wie sie – nicht ahnend, dass Toni insgeheim hofft, Bo damit von sich überzeugen und am Ende für sich gewinnen zu können. Bei diesem Plan kann er jedoch keine Nebenbuhler gebrauchen. Und so schickt er einen vermeintlichen Verehrer von Bo noch an der Eingangstür wieder nach Hause. Dabei ahnt er nicht, dass er von Maurice noch hören wird und die Sache keineswegs erledigt ist. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei “Köln 50667”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.