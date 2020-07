Köln 50667: Bo datet einen Mann!

Bo ist sich bei „Köln 50667“ unsicher: Einerseits liebt sie Leonie, andererseits fragt sie sich, ob sie wirklich auf Männer verzichten kann. Als sie mit Leonie Klartext spricht, reagiert diese verletzt. Doch dann unterbreitet sie Bo einen ungewöhnlichen Deal.

Die Gefühle bei Bo stehen nach dem Fast-Kuss mit Toni Kopf. Obwohl sie Leonie liebt, weiß sie nicht mehr, ob ihr die Beziehung mit einer Frau wirklich reicht, oder ob sie sich nicht doch auch weiterhin zu Männern hingezogen fühlt. Als sie bei Leonie diesbezüglich mit offenen Karten spielt, ist diese tief verletzt.

Während sich Bo Rat bei Toni holt, der für ihre Gefühlslage wenig Verständnis zeigt, redet Leonie mit Lea. Dabei schlägt sie vor, dass sie Bo zugestehen sollte, es mit einem Mann zu versuchen – mit dem Ziel, dass dann ein für alle Mal hat und weiß, dass sie nur Leonie braucht.

Leonie erlaubt Bo das Fremdgehen

Obwohl Leonie diesen Vorschlag zuerst ablehnt und für absurd hält, lässt sie sich schließlich darauf ein und bietet Bo quasi das Fremdgehen mit Erlaubnis an. Bo ist anfangs skeptisch, doch damit sie endlich ihre Gefühle in den Griff bekommt, verabredet sie sich schließlich noch am selben Tag mit einem Mann. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.