Köln 50667: Bitterer Schlag für Tess!

Tess ist in der neuen Folge von „Köln 50667“ außer sich, nachdem sie erfahren hat, dass ihr Bruder George auf Fuerteventura bleiben will. Jan, Barbie und Michelle schmieden bereits Auszugspläne. Tess kann nicht verstehen, warum sie die WG-Familie einfach so aufgeben wollen.

Tess ist fassungslos

Tess ist geschockt und verletzt. Als die anderen beim WG-Putz ihren Spaß haben und offenbar den Ernst der Lage nicht erkennen, holt Tess zu einem emotionalen Rundumschlag aus. Sie kann nicht verstehen, wie leichtfertig alle anderen die neu gewonnene WG-Familie einfach wegwerfen wollen. Tess‘ Ansage bleibt nicht ohne Folgen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.