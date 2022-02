Für Hannes läuft es in der neuen Folge von „Köln 50667“ richtig schlecht. Beim Klausur-Betrugsversuch fliegt er in letzter Minute auf. Zudem wird ihm klar, dass sein Vater ihn nicht in Ruhe lassen wird. Der will nämlich schon am nächsten Tag bei Hannes auf der Matte stehen.

Hannes steckt in Schwierigkeiten. Denn heute steht ein wichtiger Nachschreibtermin in der Uni an. Als wäre das nicht schon Stress genug, hängt ihm ausgerechnet noch sein Vater im Nacken. Er muss diese Klausur packen, aber wie? Mo hat die vermeintlich rettende Idee: Hannes soll schummeln. Und tatsächlich schmiedet er mithilfe von Lisa und Mo einen ausgeklügelten Plan, um die Klausur bestehen zu können.

Für Hannes bricht eine Welt zusammen

Sein Betrugsversuch scheint auch tatsächlich zu funktionieren. Doch kurz vor knapp kommt der Schock für Hannes. Er fliegt auf. Für ihn bricht eine Welt zusammen. Jetzt wird sein Vater ihn erst recht killen. Lisa sieht das allerdings ganz anders und schafft es mit einer süßen Überraschung, Hannes zumindest zeitweise wieder aufzumuntern. Die Stimmung kippt, als er eine Nachricht von seinem Vater bekommt. Der wird bereits morgen bei Hannes auf der Matte stehen.