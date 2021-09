Köln 50667: Ben schließt mit seinem Leben ab!

Milan weiß in der neuen Folge von „Köln 50667“ mittlerweile, wer für Darios Unfall verantwortlich ist. Als er mit seinen Schergen Ben aus dem Boxclub abholen will, kann dieser sich zunächst befreien. In der WG fühlen sich Ben und Oskar sicher, doch das ändert sich schon bald.

Ben schließt innerlich mit seinem Leben ab, als Milan und seine Schergen im Boxclub auftauchen. Nun wird klar: Milan weiß mittlerweile, dass Ben Dario umgefahren hat. Eine Sekunde später spürt Ben eine Waffe zwischen den Rippen und wird von den Gangstern mitgenommen. Doch auf der Straße kommt ihnen eine Polizeistreife in die Quere. Ben pöbelt herum und greift die Beamten derart an, dass sie ihn in Gewahrsam nehmen.

Ben und Oskar sind nur in der WG sicher

Nachdem Ben mit der Polizei alles geklärt hat, beordert er Oskar zu sich. Sie bleiben jetzt im Haus. Nur in der WG sind die beiden sicher, denn Milan kennt die Adresse nicht. Doch das ändert sich schon bald. Ben und Oskar werden ganz arglos durch Marc und Jule verraten. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.