Köln 50667: Bei Leonie liegen die Nerven blank!

Leonie und ihre Mitbewohner müssen in der WG in der neuen Folge von „Köln 50667“ weiterhin ohne Strom und Wasser auskommen. Der Vermieter unternimmt nichts dagegen. Als Leonie und die anderen eine Ersatzunterkunft einfordern, bietet er ihnen ein absolutes Drecksloch an.

Leonie will dagegen vorgehen, dass ihr Vermieter die Strom- und Wasserleitungen offensichtlich immer noch nicht repariert hat. Sie und ihre Mitbewohner in der WG sitzen ohne Strom und Wasser da. Als sich dann auch noch herausstellt, dass der Vermieter mit voller Absicht so handelt, weil er sie aus der Wohnung rausekeln will, ist das Maß voll.

Leonie und die WG’ler pochen auf ihr Recht

Leonie und die anderen pochen auf ihr Recht und fordern, dass ihnen eine Ersatzunterkunft gestellt wird. Doch der Vermieter hat auch in dieser Hinsicht eine Gemeinheit parat: Er kommt der Aufforderung zwar nach, bringt die WGler aber in einem echten Drecksloch unter. Hier will definitiv keiner von ihnen übernachten. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.