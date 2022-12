Köln 50667: Beasty will die Stadt verlassen!

Beasty verkündet in der neuen Folge von „Köln 50667“ überraschend, dass er nach London ziehen will, um dort Musik zu machen. Mo schließt sich ihm an, nachdem Jill ihn dazu ermuntert hat. Auf der Abschiedsparty wird ihr allerdings bewusst, wie sehr sie Mo vermissen wird.

Beasty verkündet am Morgen überraschend seinen Plan, nach London zu ziehen. Er will dort Musik machen. Jill ist ebenso überrascht wie alle anderen, bestärkt ihn aber in seiner Entscheidung. Auch als Mo die Absicht bekundet, Beasty in die britische Metropole zu begleiten, hält sie nicht dagegen – ganz im Gegenteil.

Auf der Abschiedsparty wird es emotional

Jill überzeugt Mo davon, dass das der richtige Schritt ist. Als eine kleine Abschiedsparty für Beasty und Mo steigt, geht es dann aber doch sehr emotional zu. Jill gönnt ihrem Mo den Umzug zwar sehr, es bricht ihr aber auch das Herz.