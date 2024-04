Köln 50667: Barbie gibt Andre noch eine Chance!

Barbie nimmt die Entschuldigung von Andre in der neuen Folge von „Köln 50667“ an und gibt ihm noch eine Chance. Er muss ihr versprechen, nicht mehr bei jeder Kleinigkeit auszuticken. Doch als Barbie einen alten Bekannten trifft und mit ihm Musik machen will, droht neuer Ärger.

Barbie ist überrascht, als sie Andre schlafend vor der WG-Tür findet. Nach ihrem heftigen Streit bittet er sie um Entschuldigung. Daraufhin beschließt Barbie, ihm noch eine Chance zu geben. Allerdings stellt sie ihm die Bedingung, dass er sich von nun an im Griff hat und nicht bei jeder Kleinigkeit sofort austickt.

Andre will sich bessern

Andre gelobt Besserung. Doch schon wenig später stößt er an seine Grenzen, als Barbie auf einen alten Bekannten trifft und gleich Interesse bekundet, mit ihm Musik zu machen. Andre kann sich gerade noch zurückhalten, doch als Barbie für einen Moment weg ist, macht er ihrem Bekannten eine fette Ansage.

Anschließend erzählt er Barbie davon, damit es nicht zu Missverständnissen kommt. Sie wertet das als positives Zeichen: Offenbar will sich Andre wirklich ändern. Barbies Freunde in der WG sind jedoch anderer Meinung. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.