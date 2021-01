Knossi: Twitch-Star bekommt eigene TV-Show!

Knossi wurde durch Twitch zum “König des Internets”. Der Streamer schlägt nun ganz neue Wege ein und will das Fernsehen erobern. Mit “Täglich frisch geröstet” hat er nun seine eigene TV-Show bei TVNOW und RTL.

Schon vor einem Jahrzehnt sagte Jens “Knossi“ Knossalla, er wolle Stefan Raab beerben. Jetzt ist der 34-Jährige dem ein großes Stück nähergekommen. Denn ab 26. Januar moderiert er als fester Host die von RAAB TV produzierte Late-Night-Show “Täglich frisch geröstet” – auf TVNOW und im Free-TV bei RTL. “Stefan Raab hat mich angerufen und dann habe ich erstmal keine Luft bekommen“, berichtet Knossi über den Moment, als er von seiner neuen Aufgabe erfahren hat und weiter: “Das ist beruflich gesehen der größte Traum, den ich je hatte.”

Und vor dem neuen Late-Night-König ist niemand sicher: Ob die Menschen der Woche, die Dschungelshow oder sogar er selbst. Gleich in den ersten beiden Live-Folgen warten Talkgäste auf den Moderatoren-Newcomer, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Während in Folge 1 Reality-Sternchen und Ex-Dschungelkönigin Evelyn Burdecki sowie Insektenblogger Adrian Kozakiewicz für einen Plausch vorbeischauen, beehrt in Folge 2 Mr. Ex-Tagesschau Jan Hofer Knossi im Studio.

Darum geht es in “Täglich frisch geröstet”

2020 hat er bei "Täglich frisch geröstet" bereits erfolgreich abgeliefert: Jens "Knossi" Knossalla. Jetzt ist "König Knossi" fester Moderator der von Stefan Raab produzierten Late-Night-Show auf TVNOW und auch bei RTL. Regelmäßig haben zudem andere Promis die Chance, ihr Moderationstalent zu beweisen. Auch die beliebten Zutaten einer Late-Night-Show wie Live-Band, wechselnde Gäste und Einspieler gehören bei "Täglich frisch geröstet" dazu. Die ersten beiden Folgen der Show am 26. und 28. Januar 2021 sind live und laufen jeweils um 23:15 Uhr direkt im Anschluss an "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" bei RTL – TVNOW hält die Shows dann anschließend zum Abruf bereit.