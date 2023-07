Knapp 40 Grad: Hitze-Hammer am Wochenende!

Nach dem Orkantief im Norden Deutschlands entspannt sich die Wetterlage – zumindest vorerst. Doch die Wetterkarte wird erneut tiefrot – jetzt vor allem wegen der Temperaturen. Denn am Wochenende geht es auf knapp 40 Grad hoch.

Der Sommer nimmt jetzt an Fahrt auf. Die Temperaturen lagen zuletzt bei angenehmen 25 bis 30 Grad. Doch nun wird es richtig heiß! Am Wochenende sollten wir die Badehose aus dem Schrank holen, denn die Temperaturen könnten auf heiße 37 Grad hochgehen. Der Sonntag könnte laut Meteorologen der bisher heißeste Tag des Jahres werden. Selbst, dass die 40 Grad-Marke geknackt werden könnte, gilt als nicht unwahrscheinlich.

Es drohen schwere Unwetter in der neuen Woche

Ab Montag wird die Luft zunehmend schwüler. Und auch einige Niederschläge sind möglich – aber es drohen dann vor allem Unwetter. „Endlich Regen! Das wird sich der ein oder andere angesichts der Aussichten in der kommenden Wetterwoche denken. Aber ob dieser Regen ein Segen oder eher ein Fluch sein wird, das muss sich noch zeigen. Es sieht nach einer schwülwarm bis heißen Luftmasse aus und die bringt statt schönem flächendeckendem Landregen eher Gewitter und Unwetter. Das bedeutet, Platzregen und Hagel kann auftreten“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst „Q.met“ gegenüber dem Wetterportal „Wetter.net“.

Der Wetterexperte erklärt weiter: „Das schadet Natur und Landwirtschaft in der Regel eher als das es hilft. Platzregen kann kaum ins Erdreich einziehen. Er fällt so schnell vom Himmel, dass das meiste oberflächlich abfließt. Außerdem ist der Erdboden komplett hart und trocken. Sturzregen hat da kaum eine Chance einzudringen.“ Das Wetter wird in den kommenden Tagen also turbulent – zuerst die Mega-Hitze gefolgt von schweren Unwettern. Langweilig wird es am Himmel jedenfalls nicht…