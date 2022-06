Knack-Po: So schummelst du dir den perfekten Hintern!

Wohl jedes Mädchen wünscht sich einen Knack-Po – vor allem jetzt im Sommer. Denn schließlich ist Bikini-Zeit! Denn ein knackiger Po ist ein absoluter Hingucker und fällt bei den Jungs auf. KUKKSI verrät, wie du dir den perfekten Hintern schummeln kannst.

Seitdem Stars wie Kim Kardashian, Kylie Jenner oder Fitnessmodel Pamela Reif ihren perfekten Knack-Po bei Instagram & Co. präsentieren, ist ein solcher Hintern die Traumvorstellung vieler Mädchen. Doch trotz Workout will das manchmal nicht ganz hinhauen. Frustriert? Mit dem Po-Neid kann nun endlich Schluss sein! Denn mit einigen Tricks kannst du dir vor allem in der warmen Jahreszeit einen knackigen Hintern zaubern.

Das Oberteil in den Bund stecken und die Taille betonen

Es ist die wichtigste Styling-Regel für einen prallen Po: Den Bund in das Oberteil stecken! Der Grund? Dein Booty wird nur denn knackiger, wenn man ihn auch sieht. Denn wenn deine Bluse oder Shirt deinen Hintern verstecken, macht das wenig Sinn. Zweiter Trick: Du solltest definitiv die Taille betonen – so wirkt dein Hintern automatisch deutlich praller. Deshalb solltest du auf weite Oberteile eher verzichten.

Mit den richtigen Hosen kannst du deinen Po pushen

Wirkt dein Po eher schmal, sind enge Hosen oder Kleider DIE Geheimwaffe für dich. Figurbetonte Kleider lassen deinen Hintern ebenfalls voller wirken. Shaping Jeans versprechen eine schlanke Silhouette. Für mehr Knack-Potential haben auch Querstreifen auf der Kleidung eine gute Wirkung. Denn die Streifen zaubern die perfekte weibliche Runden und dein Hintern wird optisch in die Breite gezogen. Und auch die Unterwäsche ist entscheidend: Trage lieber einen Tanga oder eine enge Unterhose. Pantys mögen zwar bequem sein, aber für einen pralleren Hintern taugen diese eher nichts.

Auch interessant: Mit diesen 5 Tricks wird Kaffee dein neues Beauty-Produkt!

Sogar die Schuhe sind entscheidend

Für den Knack-Po eignen sich übrigens auch Po-Lifters oder Push-up-Slips. Denn schließlich pushen wir unseren Busen – warum sollten wir das nicht auch mit unserem Hintern machen? Und ein weiterer Geheimtipp: Trage hohe Schuhe. Denn diese sorgen für eine andere Körperhaltung – das hat auch Einfluss auf deinen Po, welcher dadurch deutlich voller wirkt. Auch, wenn dein Po schmal ist – wie man sieht, gibt es genügend hilfreiche Tipps, um ihn zu pushen und deutlich voller wirken zu lassen. Schon gelesen? Diese 4 Beauty-Hacks sind für deine Haut schädlich