Klaudia Giez: Das schätzt sie besonders an Heidi Klum!

Durch „Germany’s next Topmodel“ wurde Klaudia Giez bekannt. Zwar hat die 23-Jährige die Castingshow nicht gewonnen, doch durch ihre lustige Art ist sie dennoch einer der bekanntesten Kandidatinnen aus der Staffel von 2018.

Am 30. Januar 2020 geht die Topmodel-Suche bei ProSieben in die nächste Runde. Heidi Klum sucht wieder das schönste Mädchen – doch am Ende kann nur ein Girl gewinnen. Bei der Preview zur ersten Folge von GNTM im Zoo Palast in Berlin durfte Klaudia Giez natürlich nicht fehlen – aber was erwartet sie eigentlich von der neuen Staffel? „Ich erwarte vielseitige Mädchen in der neuen Staffel. Darauf freue ich mich sehr“, erzählt die Beauty im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Klaudia Giez schätzt Heidi Klum sehr

Und hat Klaudia noch Kontakt zu Heidi? „Leider habe ich keinen Kontakt zu Heidi Klum, aber ich würde es mir wünschen“, sagt uns die ehemalige GNTM-Kandidatin. Sie schätzt die GNTM-Jurorin sehr: „Ich finde es sehr cool, dass sie die Girls unterstützt und das sie sich für alles sehr viel Zeit nimmt. Obwohl sie ihre Kinder und ihren Mann hat, nimmt sie ihre Projekte sehr ernst“, meint Klaudia.

Das plant die GNTM-Kandidatin

Zuletzt nahm Klaudia Giez in der SAT.1-Show „Dancing on Ice“ teil. Und auch in diesem Jahr stehen viele Projekte an – unter anderem hat sie erst im November ihr Buch „Am schönsten sind wir, wenn wir niemandem gefallen wollen“ auf den Markt gebracht. „Ich habe ein Buch rausgebracht, wo derzeit noch die Promotion läuft. Dann mache ich für GNTM vieles online. Es stehen außerdem in diesem Jahr noch viele Events und Kooperationen mit Partnern an“, verriet uns das Model. Derzeit hat sie also ziemlich viele Pressetermine – langweilig wird es bei der 23-Jährigen in den nächsten Monaten jedenfalls nicht. ProSieben zeigt die erste Folge von „Germany’s next Topmodel“ am 30. Januar 2020 um 20:15 Uhr. Mehr News zu GNTM gibt es HIER bei KUKKSI.