Kit Harington: Was macht der Game of Thrones-Star heute?

Kit Harington feierte mit seiner Rolle als „Jon Schnee“ in „Game of Thrones“ sein großes Filmdebüt. Das gab ihm natürlich einen ordentlichen Schub in seiner Karriere. Denn er wurde danach zum gefragten Star. Doch das Finale von „GoT“ lief schon vor einigen Jahren über die Bildschirme. Wie ging es für den Darsteller danach weiter?

Die Serie „Game of Thrones“ gehört zu den erfolgreichsten Produktionen überhaupt – auch wenn das Ende sehr viel Kritik ausgesetzt war. So gab es dennoch einen riesigen Hype um die Serie. Und das liegt nicht nur an der Story, sondern auch an den Schauspielern, die an dem Projekt beteiligt waren. Einer der Hauptdarsteller war Kit Harington

Das ist Kit Harington

Der britische Schauspieler wurde am 26. Dezember 1986 in London geboren. Schon in jungen Jahren zog seine Familie allerdings nach Worcester, wo er Drama und Theaterschauspiel studierte. Anschließend machte er sogar noch einen Abschluss in London. In 62 Episoden der Serie „Game of Thrones“ war er zu sehen, welche gleichzeitig sein Einstieg in die Fernseh- und Filmbranche war. Er feierte darin sein Debüt und wurde direkt zu einem richtigen Star. Kit Harington schaffte so seinen großen Durchbruch und hatte neben „GoT“ noch weitere Rollen. Beispielsweise als Synchronsprecher in „Drachenzähmen leicht gemacht 2“ oder als Darsteller in „Testament of Youth“.

Das macht der Darsteller heute

Doch nicht nur während der „Game of Thrones“-Zeit hatte er nebenbei noch eine Menge Rollen. 2019 endete die Serie nämlich. Danach bekam er auch noch weitere Rollen und ist bis heute ein gefragter Schauspieler. Nachdem seine Rolle als „Jon Schnee“ endete, sah man ihn 2020 noch in der Serie „Criminal“ und im letzten Jahr in „Eternals“. Natürlich ist das noch lange nicht das Ende der Karriere des 35-Jährigen. So werden wir ihn hoffentlich noch in vielen weiteren Serien sehen. Schon gelesen? Joseph Gatt: Game Of Thrones-Star verhaftet!