Kinderstar Millena Brandão (†11) stirbt nach 13 Herzinfarkten

Riesige Trauer in der brasilianischen Filmwelt! Millena Brandão wurde viel zu früh aus dem Leben gerissen. Der Kinderstar ist im Alter von nur elf Jahren nach 13 Herzinfarkten gestorben.

Die Kinderschauspielerin wurde am 30. April in das Granjaú General Hospital im brasilianischen São Paulo eingeliefert, wie unter anderem Page Six meldet. Sie hatte mehrere Ohnmachtsanfälle, litt unter Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit sowie einer starken Müdigkeit.

Der Gesundheitszustand hat sich extrem verschlechtert – innerhalb von zwei Tagen erlitt Millena Brandão insgesamt 13 Herzinfarkte. Ärzte kämpften um ihr Leben – doch vergebens. Im Alter von nur elf Jahren ist die Schauspielerin verstorben. Zuletzt wurde die 11-Jährige künstlich am Leben erhalten – schlussendlich entschieden sich ihre Eltern schweren Herzens dazu, die Maschinen abzustellen.

„Die Ärzte haben immer noch nicht gesagt, was wirklich mit meiner Tochter passiert ist und woran sie gestorben ist. Es ist ein Rätsel“, erklärte ihre Mutter Thays Brandão gegenüber der Nachrichtenplattform G1.

Die genaue Todesursache ist nicht geklärt. Zuletzt gingen die Mediziner laut ihrer Mutter zunächst von dem Dengue-Fieber aus. Doch dann schlossen die Ärzte die Krankheit, welche vor allem in den Tropen und Subtropen vorkommt und von Mücken übertragen wird, aus. Die Ärzte kamen dann zu der Erkenntnis, dass sie an einer Harnwegsinfektion litt.

Im Oktober 2023 hatte Millena Brandão ihr Schauspieldebüt im brasilianischen Fernsehen und wirkte „A infância de Romeu e Julieta“, „A Caverna Encantada“ sowie der Netflix-Produktion „Sintonia“.

„Mein Mädchen, ich vermisse dich, wenn du nicht hier bist“

In den sozialen Netzwerken widmete ihre Mutter rührende Worte an ihre verstorbene Tochter: „Mein Mädchen, ich vermisse dich, wenn du nicht hier bist, und ich weiß, dass ich dich in den kommenden Tagen noch mehr vermissen werde! Und ich werde dich immer lieben und du wirst immer in meinem Herzen sein.“