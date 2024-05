Kim Virginia & Max Bornmann: So ging es nach dem Ohrfeigen-Skandal im TV weiter!

In TV-Shows sorgt Kim Virginia Hartung immer wieder für Skandale. Erst legte sich die 28-Jährige im Dschungelcamp mit den Mitcampern an und sorgte bei „Prominent getrennt“ mit einer Ohrfeige für den nächsten Skandal.

Bei „Prominent getrennt“ nehmen Ex-Paare teil – so auch Kim Virginia Hartung und Emanuell Weißenberger. Dort müssen sie versuchen, als Team zusammenzuarbeiten – das funktioniert bei einigen mehr, bei anderen weniger. Kim Virginia sorgte mit ihrem Verhalten bei „Prominent getrennt“ für Wirbel und Unmut bei den anderen Kandidaten. In einem Streit verpasste sie Kandidat Max Bornmann eine Ohrfeige.

RTL schmiss Kim Virginia aus der Show

Der Ohrfeigen-Skandal zog Konsequenzen nach sich. RTL duldet keine Handgreiflichkeiten und schmiss das Ex-Paar aus der Show. „Körperliche Gewalt hat bei ‚Prominent getrennt‘ keinen Platz. Daher müssen Kim Virginia und Emanuell die Villa verlassen“, hieß es in einem Statement.

Kim Virginia zeigt keine Reue und steht zu ihrem Verhalten. „Ich würde einem Mann immer eine klatschen, ob in einem Format oder außerhalb, wenn er mich anfasst und ich das nicht möchte“, erklärte die 28-Jährige in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Aber wie ging es zwischen Kim Virginia und Max Bornmann eigentlich nach dem Skandal weiter?

Kim Virginia und Max Bornmann haben telefoniert

Offenbar haben sich die beiden wieder vertragen. Max Bornmann bestätigte nämlich jetzt, dass er mit Kim Virginia gesprochen habe. „Ja, sie hat mir geschrieben, und wir haben telefoniert, aber das war’s auch schon. ⁠Wir haben uns nicht ausgesprochen, und entschuldigt hat sie sich auch nicht wirklich. Sie meint, sie hätte nichts falsch gemacht“, stellt er in der Bild klar.

Max behauptet, dass das Telefonat einen Hintergedanken hatte. „Sie hat mich gefragt, ob wir zusammen Urlaub machen wollen, um auf Couple zu machen (Anmerkung der Redaktion: Um als Paar auf Social Media aufzutreten). Ich hab’ gesagt, ich überlege es mir und nie wieder geantwortet.“ Trotz des Streits bei „Prominent getrennt“ wäre ein Flirt nicht ganz unwahrscheinlich. Denn schließlich knutschten Kim Virginia und Max Bornmann im vergangenen Jahr in der RTL-Show „Are You the One“. Zudem hat er klargestellt, dass er bei „Prominent getrennt“ schlichten wollte. „Ich würde in solchen Situationen immer zum Wohl von allen handeln, um die Situation zu entschärfen“, sagt er.

Die neuen Folgen von „Prominent getrennt“ sind bei RTL+ verfügbar.