Kim Virginia Hartung: „Kein Vorfall“ – Angebliche Flughafen-Mitarbeiterin wirft Fragen auf

Kim Virginia Hartung offenbarte kürzlich, dass sie ihr Baby verloren hat. Eine „kranke Person“ habe ihr auf dem Flughafen in den Magen getreten. Nun kursiert im Netz ein Statement einer angeblichen Flughafen-Mitarbeiterin, welche von einem solchen Vorfall nichts wissen will.

Rund um Kim Virginia Hartung gab es in den vergangenen Monaten viele Spekulationen. Die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin sowie ihr Ex-Verlobter Nikola Glumac sorgen für zahlreiche Schlagzeilen und immer wieder für Drama. Zuletzt haben sich die Ereignisse jedoch überschlagen: Die 30-Jährige hat laut eigener Aussage ihr Baby verloren.

Eigentlich wollte Kim Virginia Hartung nach Serbien reisen, um die Familie von Nikola Glumac kennenzulernen. Doch dazu kam es nicht: Aufgrund eines Vorfalls mit körperlicher Gewalt befand sich die 30-Jährige in einem Krankenhaus. Kurze Zeit später löste sie auch noch die Verlobung mit Nikola Glumac auf. Mittlerweile steht auch fest, was passiert ist: „Unser Kind kam still zur Welt“, verkündete die Reality-Bekanntheit bei Instagram.

Ihr habe eine Person in den Magen getreten, verkündete Kim Virginia Hartung. Doch an der Geschichte kommen bei den Usern einige Zweifel auf – auch Promis äußern sich kritisch, ob die Geschichte der Wahrheit entspricht. Und nun äußert sich auch noch eine Flughafen-Mitarbeiterin, welche von einem solchen Vorfall nichts weiß.

„Bei uns gab es KEINEN Vorfall, bei dem einer Frau in den Bauch getreten wurde“

„Ich arbeite am Flughafen Frankfurt, das ist der Flughafen, an dem sie gelandet sind. Und bei uns gab es KEINEN Vorfall, bei dem einer Frau in den Bauch getreten wurde. Generell hatten wir solch einen Vorfall an keinem Flughafen im Umkreis. Wenn solch ein Ereignis passiert, haben wir sofort die Polizei vor Ort, ebenso werden die Sicherheitssysteme (Aufzeichnungen) überprüft. Aber all dies ist nicht passiert“, lässt die Dame verlauten. „Sommerhaus“-Kandidat Umut Tekin teilte bei Instagram den Kommentar der Flughafen-Mitarbeiterin.

Das wären krasse Vorwürfe! Umut Tekin schrieb: „Also wenn das stimmt, dann hoffe ich wirklich, dass Karma Gnade mit dir hat, weil wenn Karma kommt, dann wird das wirklich hart. Tausende von Menschen so zu belügen und so eine kranke Story zu erfinden, sprengt den Rahmen hardcore.“ Doch auch bisher gibt es keine Indizien dafür, dass die Aussagen der Flughafen-Mitarbeiterin der Wahrheit entsprechen. Allerdings auch keine für die Echtheit von Kims und Nikolas Geschichte.