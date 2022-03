Kim Kardashian verrät: Darum wettert sie nicht gegen Kanye West!

Kim Kardashian und Kanye West gehen getrennte Wege! Während von dem Rapper immer mal wieder Sticheleien gegen seine Noch-Ehefrau kamen, hält das It-Girl den Ball flach und verliert kein böses Wort über ihren Ex. Nun hat die Influencerin verraten, weshalb sie Kanye in Schutz nimmt.

Sie galten als DAS Traumpaar, doch dann kam die Trennung: Kim Kardashian und Kanye West gehen getrennte Wege. Die Unternehmerin musste sich jedoch immer wieder einige Attacken von ihrem Noch-Ehemann gefallen lassen. Sie dagegen verliert kein böses Wort über ihren Ex – und das aus gutem Grund. Denn schließlich sei er der Vater ihrer Kinder.

Kim Kardashian will die Kinder schützen

„Ich bin immer hoffnungsvoll und egal was passiert – er ist der Vater meiner Kinder. Ich werde ihn immer beschützen“, sagt Kim Kardashian in der „The Ellen DeGeneres Show“. Das Wohl der Kids sei ihr besonders wichtig: „Daher versuche ich, so schwer es manchmal auch sein mag, es zu ignorieren und das zu tun, was für die Kinder am besten ist. Man muss einfach Größe zeigen.“

Sie will zum Schutz der Kinder ein gutes Verhältnis zu Kanye und daher keine öffentliche Schlammschlacht. „Am Ende des Tages […] möchte sie immer, dass die Kinder Kanye im besten Licht sehen und die beste Beziehung zu ihm haben“, verriet damals ein Insider gegenüber Daily Mail. Ob Kanye West also die Sticheleien unterlässt, bleibt abzuwarten – Kim Kardashian selbst wird jedenfalls kein böses Wort über ihn verlieren… Schon gelesen? Kanye West: Sauer auf Kim Kardashian wegen Kuss im TV!