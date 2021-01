Kim Kardashian: Sie hat ihren Ehering abgelegt!

Schon seit Wochen gibt es Gerüchte, dass die Ehe zwischen Kim Kardashian und Kanye West vor dem Ende stehen soll. Doch bisher gab es dafür keine handfesten Beweise. Nun gibt es aber wirklich Hinweise, dass etwas dran sein könnte. Die Beauty hat nämlich jetzt ihren Ehering abgelegt.

Ist an den Scheidungsgerüchten wirklich etwas dran? Anfangs gab es nur lose Gerüchte und Behauptungen, doch so langsam gibt es immer mehr Indizien dafür, dass sich It-Girl Kim Kardashian von Kanye West trennen wird.

Immer mehr Hinweise für Scheidung

Nicht nur, dass die 40-Jährige keinen Ehering mehr in den Insta-Posts trägt. Auch die aktuellen Familienbilder sind ohne ihren Ehemann. Es sind meist immer nur die gemeinsamen Kinder zu sehen – doch keine Spur des Papas. Ist also an den Scheidungsgerüchten wirklich etwas dran? Mittlerweile sind die beiden seit sieben Jahren verheiratet und haben vier gemeinsame Kinder. Ein Insider hat nun noch ein pikantes Detail verraten. Laut ihm hat sich nämlich Kanye West auf seine Ranch in Wyoming zurückgezogen haben, nachdem er einen heftigen Streit mit seiner Ehegattin gehabt haben soll. Sie selbst sei noch mit den gemeinsamen Kindern in Los Angeles.

Es gibt große Meinungsverschiedenheiten

Für die Scheidung gibt es aber nicht nur Hinweise von außen – auch Kanye West selbst hat die Gerüchte durch interessante Details angeheizt. Er soll nämlich unter einer bipolaren Störung leiden. Zudem gab es immer wieder Meinungsverschiedenheiten und Streit wegen Kanyes politischer Einstellung. Er ist nämlich voll und ganz auf der Seite des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump. Kim Kardashian hat da eine ganz andere Einstellung und unterstützt Joe Biden. Wie es aber wirklich zwischen den beiden aussieht, können natürlich nur die beiden selbst wissen. Richtige Beweise für eine Scheidung gab es bisher noch nicht. Schon gelesen? Diese Stars sind an Corona erkrankt.