Kim Kardashian: Shitstorm wegen DIESEM Outfit?

Dass sich die Meinungen bei der Mode ab und zu teilen, ist normal. Immerhin gibt es die ausgefallensten Outfits für unglaublich viel Geld. Doch Kim Kardashian scheint bei ihren Fans in ein echtes Fettnäpfchen getreten zu sein. Denn für ihr Kleid bekam sie einen Mega-Shitstorm. Viele Fans machten sich lächerlich darüber. Was wird sie da wohl getragen haben?!

Bei Mode gibt es oft gespaltene Meinungen. Vor allem wenn Promis die verrücktesten Sachen tragen und sich damit präsentieren. Denn oft wird Kleidung getragen, die total ungewöhnlich aussieht. Kim Kardashian probiert immer mal gern neue Sachen aus. Doch mit ihrem neusten Schnappschuss hat sie sich scheinbar nur wenige Fans gemacht.

Kim Kardashian mit seltsamen Outfit

Dass sich Kim Kardashian immer mal wieder gern auf Instagram in ausgefallen oder auch sehr knappen Klamotten präsentiert, ist nichts Ungewöhnliches. Doch bei ihrem neusten Pic auf Instagram erntet sie eher nur Spott. In einem grüngrauen Kleid posiert sie vor einem Spiegel, welches wirklich einen sehr ausgefallenen Schnitt hat. ,,I was saving this dress for vacay but whatevs I guess it’s for the gram“, schrieb sie unter dem Foto, was so viel bedeutet wie ,,Ich habe dieses Kleid für den Urlaub aufgehoben, aber naja, ich glaube, jetzt ist es für Instagram“.

Fans machen sich über Kleid lustig

Auch wenn ihr das Kleid sehr zu gefallen scheint, ist es nicht der Geschmack ihrer Community. So spotteten viele Fans und bezeichneten das Kleidungsstück als ,,Teppich“ oder andere Dinge. Manche schrieben sogar, dass sie jetzt wüssten, warum Kanye West sich von ihr scheiden lässt. Natürlich sind solche Kommentar komplett unter der Gürtellinie. Teilweise gab es auch noch krassere Kommentare – und das alles nur wegen eines Kleides. Schon gelesen? Diese Stars hatten die lustigsten ersten Jobs.