Kim Kardashian leidet an Hochstapler-Syndrom!

Kim Kardashian zählt zu einer der bekanntesten TV-Persönlichkeiten weltweit. Durch ihre Show „Keeping up with the Kardashians“ wurde sie berühmt. Die 42-Jährige gibt jetzt zu, an dem Hochstapler-Syndrom zu leiden.

TV-Star, Influencerin und Unternehmerin – Kim Kardashian ist ein echtes Multitalent! Die 42-Jährige hatte es trotzdem nicht einfach. Denn der riesige Erfolg sowie die Bekanntheit bringen auch Schattenseiten mit sich. Nun macht die 42-Jähriges ein krasses Geständnis: Die Beauty leidet an dem Hochstapler-Syndrom!

„Natürlich hat man große Hoffnungen, aber das hat alles übertroffen, was ich mir jemals vorgestellt habe. Aber ich habe immer noch so etwas wie ein Hochstapler-Syndrom“, gesteht Kim Kardashian im Interview mit „TiME“. Aber genau deshalb hatte die 42-Jährige auch nie aufgegeben und macht weiter. Der TV-Star lässt sich nicht unterkriegen und zeigt sich kämpferisch.

Streit zwischen Kim und Kourtney entbrannt

In den vergangenen Tagen sorgte Kim Kardashian für weitere Schlagzeilen. Denn mit ihrer Schwester Kourtney ist ein krasser Streit entbrannt. Für ihre Hochzeit mit Travis Barker holte Kourtney Kardashian das Designerduo Dolce & Gabbana ins Boot. Kim hat sich ebenfalls entschieden, mit dem Label zusammenzuarbeiten – Kourtney beschuldigte daraufhin ihre Schwester, sie zu kopieren. „Sie hat all diese Vibes von meiner Hochzeit mit Looks, die wir so sorgfältig zusammengestellt haben, in die Modenschau einfließen lassen“, zeigt sich Kourtney in der aktuellen Folge von „The Kardashians“ verärgert. Kim sieht das jedoch anders: „Ich habe das gemacht, um mich mental und emotional zu pushen, aber zu wissen, dass Kourtney wütend ist, macht meine Stimmung kaputt. Ich muss mit ihr reden und es ihr erklären. Ich möchte nur, dass sie sich für mich freut. Das war ein zu großer Moment, um nicht stolz zu sein.“ Schon gelesen? Kim Kardashian spricht über ihr Liebesleben!