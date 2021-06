Kim Kardashian: Erste Worte zum Liebes-Aus mit Kanye West!

Sie waren eines der berühmtesten Promipärchen überhaupt. Doch nun liegt die Beziehung zwischen Kim Kardashian und Kanye West in Scherben. Natürlich fragen sich einige Fans, wie es zwischen den beiden so weit kommen konnte. Nun spricht die 40-Jährige das erste Mal unter Tränen über das Liebes-Aus.

Schon früher versprach Kim Kardashian in der finalen Staffel von ,,Keeping Up With The Kardashians“ über die Scheidung von Kanye West zu sprechen. Nun war es endlich so weit. Dabei sprach sie sogar tränenüberströmt über den Trennungsgrund. Es gibt also endlich Gewissheit und das Warten hat ein Ende.

Kim Kardashian spricht über Trennung

In der letzten Folge sprach sie also offen über ihre Trennung von Kanye West. Dabei ließ sie einige Details ans Licht kommen. ,,Ich habe versagt, ich fühle mich wie ein verdammter Loser”, sagt sie offen in der Sendung. Natürlich gab es eine Menge Gerüchte, was nun der Grund für das Liebes-Aus sein könnte. Als sie aber die Wahrheit erzählt, hätte wohl niemand damit gerechnet. Seitdem die beiden Kinder haben, sei der Lebensstil des Rappers nicht mehr tragbar. ,,Er zieht jedes Jahr in einen anderen Bundesstaat. Er verdient jemanden, der ihn bei jedem seiner Schritte unterstützt”, meint die 40-Jährige. In dieser Rolle sieht sie sich aber nicht mehr – genau deshalb habe sie sich getrennt.

Noch kein Wort von Kanye West

Im Gegensatz zu Kim Kardashian hat sich Kanye West noch nicht zu dem Liebes-Aus und der Scheidung geäußert. Weder auf seinen Social Media-Kanälen noch in irgendeinem Interview ist dazu irgendein Wort gefallen. Auch sonst sieht man ihn nur sehr selten in der Öffentlichkeit. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was er dazu sagt, falls er sich vielleicht doch noch irgendwann äußern sollte. Ob er die Trennung genauso erlebt hat oder vielleicht doch etwas anderes dahintersteckt? Früher oder später wird sicher auch er etwas dazu sagen wollen.