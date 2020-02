Kim Gloss: So ging es nach DSDS weiter!

Durch „Deutschland sucht den Superstar“ wurde Kim Gloss bekannt. Der Show hat sie viel zu verdanken: Die Beauty nahm im Dschungelcamp teil, ist noch immer als Sängerin erfolgreich und hat ihre eigene Make-up-Linie rausgebracht. Nun spricht die ehemalige Kandidatin über ihre Zeit während der Castingshow und darüber, wie es danach weiter ging.

Seit ihrer Teilnahme bei DSDS hat sich für Kim Gloss viel verändert. „Ich bin damals noch Schülerin gewesen. Ich bin bei DSDS sehr weit gekommen, was ich damals nicht gedacht hätte. Seitdem bin ich in der TV- und Medienbranche tätig und immer dran geblieben. Ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn ich damals nicht bei DSDS teilgenommen hätte. Ich habe der Show wirklich viel zu verdanken und das war die beste Entscheidung in meinem Leben“, erzählt die Sängern im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Kim Gloss verfolgt das Format seit der ersten Staffel

Kim Gloss war ein DSDS-Fan der ersten Stunde und verfolgt das Format seit der ersten Staffel – als Kind habe sie immer mitgefiebert. „Ich verfolge DSDS nicht erst seit 2010, sondern tatsächlich seit der ersten Staffel. Ich habe damals als Kind mit meinen Freundinnen die Castings nachgestellt und ein solches Klebeblatt an mein Shirt geheftet“, so die Sängerin weiter.

So war das große DSDS-Wiedersehen

Im großen DSDS-Wiedersehen trifft Kim Gloss auf andere Kandidaten der Castingshow. „Das Wiedersehen war sehr interessant, denn man kennt ja nicht alle Kandidaten persönlich. Ich fand es sehr cool, unter anderem Lisa Bund kennenzulernen. Menderes ist ja auch eine Legende und bei DSDS nicht mehr wegzudenken. Es hat so viel Spaß gemacht, mit den anderen Kandidaten zu plaudern – es war ein sehr toller Abend“, verriet uns Kim Gloss. RTL zeigt „DSDS: Das große Wiedersehen“ direkt nach dem Recall am Dienstag um 22:30 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.