Kim Gloss: Hochzeit noch in diesem Jahr?

Kim Gloss und Alexander Beliaikin sind total happy. Ihr Liebster hat der Beauty im vergangenen Jahr in St. Petersburg einen Heiratsantrag gemacht. Doch gibt es schon einen konkreten Hochzeitstermin? KUKKSI hat bei dem TV-Star nachgefragt.

Seit 2016 sind Kim Gloss und Alexander Beliaikin ein Paar. Umgeben von zahlreichen Rosen, Kerzen und Blütenblättern hat er seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht. Das bestätigte die Ex-DSDS-Kandidatin damals bei Instagram – aber wann soll die Hochzeit eigentlich stattfinden?

Kim und Alex haben sich verlobt

Das Paar würde gerne noch in diesem Jahr heiraten – doch ihr Job könnte ihnen einen Strich durch die Rechnung machen. „Wir sind verlobt und möchten heiraten – am liebsten in diesem Jahr. Da ich aber an meiner Make-up-Linie sitze, schon die nächsten Produkte plane und viel arbeite, bleiben die Hochzeitsvorbereitungen derzeit auf der Strecke“, erzählt Kim Gloss im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Wann soll die Hochzeit stattfinden?

Das Paar will also den nächsten Schritt wagen – nur dafür bleibt kaum Zeit. Doch wann soll es eigentlich soweit sein? „Wir wollen uns aber auch gar keinen Druck machen. Wenn es passiert und zeitlich passen sollte, dann noch dieses Jahr. Und ansonsten machen wir das ganz entspannt nächstes Jahr“, sagt die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin. Es steht also kein konkretes Datum fest, aber zumindest der Zeitraum – spätestens 2021 wollen sie sich also das Ja-Wort geben. Kürzlich hatte sie ihrem Verlobten auch eine Liebeserklärung gemacht. „Liebe bedeutet nicht jemanden zu finden mit dem man leben kann, sondern jemanden zu finden ohne den man nicht mehr leben kann. Ich liebe dich“, schrieb Kim Gloss bei Instagram.

Kim Gloss wurde durch DSDS bekannt

Kim Gloss nahm 2009 und 2010 bei „Deutschland sucht den Superstar“ teil und ging zwei Jahre später ins Dschungelcamp. Die Beauty war auch noch in anderen Formaten zu sehen – darunter „Promi Big Bounce“, „Promi Shopping Queen“ oder „Wir bekommen dein Baby – Promimütter helfen“. Im Jahr 2013 kam ihre Tochter zur Welt und 2015 zog sie sich für den Playboy aus. Mittlerweile hat sie ihre eigene Make-up-Linie rausgebracht. Und natürlich ist sie auch als Influencerin mega erfolgreich – bei Instagram hat sie mehr als 300.000 Follower. Doch auch, wenn Kim Gloss zahlreiche andere Projekte am Start hat, will sie vor allem an der Musik festhalten.