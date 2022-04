Die Killerpilze: So sieht die Boygroup heute aus

Die meisten denken wohl an Popmusik vor rund 15 Jahren an Bands die LaFee oder Tokio Hotel. Dabei gab es noch andere Bands, die in dieser Zeit voll durchgestartet sind. Beispielsweise die Killerpilze. Damals hatten sie unglaublich viele Fans. Was machen sie eigentlich heute und wie sehen sie heute aus?

Es gab Zeiten, da teilten sich Tokio Hotel und Killerpilze die Charts. Vielleicht kannst du dich auch auch noch an diese Zeit erinnern. Tokio Hotel hat ein ordentliches Comeback hingelegt und ist mittlerweile wieder auf der Bildfläche. Doch wie ist es eigentlich bei den Killerpilzen? SInd sie immer noch aktiv und wie sehen sie heute aus?

Das sind die Killerpilze

Die Band gründetet sich 2002. Da war so manches Bandmitglied gerade einmal zehn Jahre alt. Johannes Halbig, Fabian Halbig, Maximilian Schlichter und Andreas Schlagenhaft waren die Gründungsmitglieder der Killerpilze. Letztgenannter stieg aber bereits nach fünf Jahren aus. Zu dritt machten sie jahrelang zusammen Musik. Doch schon nach sieben Jahren verlor die Band ihren Hype und man verlor sie so langsam aus den Augen. Dennoch machten sie noch viele Jahre weiterhin Musik. Doch was wurde aus den Jungs? Machen sie heute immer noch Musik?

Das macht die Boygroup heute

Nach gerade einmal drei Jahren Bandgeschichte bekamen sie einen krassen Vertrag bei dem Musikgiganten Universal. Es war ihr großer Durchbruch und sie bekamen einen heftigen Hype. Sie waren richtig gefragt und auch regelmäßig in den Charts. Es folgten einige Jahre, in der die Band auf vielen Bühnen standen und Musik machten. Doch 2019 hatten sie eine Pause auf unbestimmte Zeit angekündigt, bevor sie ihr vorerst letztes Album veröffentlicht hatten. Kurz vor Weihnachten gaben sie ihr Abschiedskonzert. Ob und wann es die Boygroup wieder geben wird, ist unbekannt. Schon gelesen? Tic Tac Toe: Was wurde aus Ricky, Jazzy und Lee?