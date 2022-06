Khaby Lame: Das ist der erfolgreichste TikToker der Welt!

Der Social Media-Star Khaby Lame wurde vor Kurzem zum König von TikTok. Er hat nämlich mittlerweile die meisten Follower auf der Plattform weltweit. Dort hat er nämlich rund 143,7 Millionen Follower. Doch wer steckt eigentlich hinter dem Influencer?

Die chinesische Plattform TikTok ist mittlerweile riesig geworden. Viele Millionen Nutzer sind täglich auf der Plattform unterwegs und schauen sich die neusten Clips an. Natürlich gibt es bei so einer gigantischen Plattform auch einige Stars, die durch das soziale Netzwerk groß geworden sind. Wie zum Beispiel Khaby Lame.

Das ist Khaby Lame

Eigentlich heißt er Khabane Lame und wurde am 9. März 2000 in Mbacké geboren. Das liegt im ostafrikanischen Land Senegal. Schon in seinem ersten Lebensjahr zogen seine Eltern mit ihm und seinen Brüdern nach Italien. Durch die Corona-Pandemie verlor er seinen Job in einer Luftfilterfabrik in Turin. Dadurch fing er einfach mal an, Videos auf TikTok zu veröffentlichen, die ihn weltweit bekannt machten. Auch wenn er schon seit über 20 Jahren in Italien lebt, hat er bisher noch keine italienische Staatsbürgerschaft. Ihm selbst sei das aber gar nicht so wichtig. Schließlich sei es für ihn nur ein Stück Papier.

Das war sein Durchbruch

Während viele Influencer in den sozialen Netzwerken versuchen, komplizierte Dinge durch Life Hacks zu verbessern, machte Lame genau das Gegenteil. Er machte komplizierte Life Hacks wiederum einfach, was so für einige Schmunzler und Lacher sorgte. Auf diese Idee kam vorher wirklich niemand und durch seine sehr markante Mimik und Gestik ging es dann auch sehr schnell viral. Es gab sogar Zeiten, da hat er in einer Woche über elf Millionen Follower gewonnen. Natürlich eine absolut krasse Zahl. Mittlerweile hat er auch schon zwei Auszeichnungen erhalten. Dieses Jahr gewann er nämlich den „World Influencers and Bloggers Award" und „About You Award" in der Kategorie Idol of the Year.