Kevin Jenewein: DSDS-Finalist spricht über seine Pläne!

Kevin Jenewein hat es bereits drei Mal bei “Deutschland sucht den Superstar” geschafft – zwei Mal ist er gescheitert, nun hat es der 27-Jährige ins Finale geschafft und kämpft um den Titel. Bei KUKKSI hat der Sänger verraten, was seine Pläne nach der Live-Show sind.

Der Kandidat kann sein Glück noch nicht fassen. “Es ist für mich das Größte, im Finale von DSDS zu stehen und für mich ist das noch nicht real. Es war ein riesiges Erlebnis und das Arbeiten mit dem Team ist genau das, was ich mir für mein Leben vorstellen kann. Und ich bin unfassbar stolz über das Feedback von außen”, erzählt Kevin Jenewein im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Kevin Jenewein war schon mehrmals bei DSDS

Und weiter: “Ich bin das dritte Mal dabei und bin immer irgendwo gescheitert. Man weiß nie, was passiert. DSDS kann auch sehr hart sein und wenn man einen Fehler macht, ist man auch schnell draußen – aber diesmal habe ich es geschafft. Ich hatte Angst, denn ich habe schon zwei mal versagt und weiß daher, wie schlimm das war. Deswegen ist es diesmal eine Erleichterung, es ins Finale geschafft zu haben. Ich muss vielleicht auch etwas mehr Selbstvertrauen finden.”

Das sind seine Pläne nach dem Finale

Seine Familie steht komplett hinter ihm. "Meine Freunde und Familie sind total begeistert und die feiern extrem mit. Ich musste die auch etwas bremsen, weil ich jeden Tag viele Anrufe bekomme. Meine Schwester war so Feuer und Flamme und hat sogar geweint", sagt er. Egal, wie das Finale für Kevin Jenewein ausgeht – er will weiter an der Musik festhalten. "Ich bin eigentlich da, wo ich sein will und würde sehr gerne gewinnen – ich bin bereit dazu. Aber egal, was passiert – ihr bekommt mich nicht mehr los. Ich bin da und bleibe. Ich werde mein ganzes Leben lang Musik machen", verriet der 27-Jährige.