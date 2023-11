Kevin – Allein zu Haus & Kevin – Allein in New York: Wo kann man die Filme streamen?

„Kevin – Allein zu Haus“ und „Kevin – Allein in New York“ sind zu Weihnachten für die meisten ein Muss. Die beiden Streifen zählen zu den beliebtesten Klassikern in der besinnlichen Zeit. Wer nicht darauf warten will, bis die Filme im Fernsehen laufen, kann diese auch schon jetzt bei Streaminganbietern ansehen.

Der Weihnachtsfilmklassiker aus dem Jahr 1990 mit Macaulay Culkin in der Hauptrolle ist vor allem in der Winterzeit sehr beliebt. In dem Film verreist die Familie McCallister. Kevin wird dabei zu Hause einfach vergessen. Darüber ist er nicht traurig und macht Dinge, welche ihm seine Eltern sonst verbieten würden. Dann wird es jedoch ernst: Die zwei Einbrecher Harry und Marv haben es auf das Haus der McCallisters abgesehen. Kevin legt sich mit den Dieben an und stellt diesen zahlreiche Fallen.

Bei diesen Streaminganbietern gibt es „Kevin – Allein zu Haus“

Die beiden Filme „Kevin – Allein zu Haus“ und „Kevin – Allein in New York“ laufen meist zu Weihnachten in SAT.1. In den vergangenen Jahren hat der Sender die Filme direkt zu Heiligabend ausgestrahlt. Wer auf die TV-Ausstrahlung nicht warten will, kann diese auch eher anschauen – und das geht bei mehreren Streaminganbietern. Wenn man ein Abo bei Disney+ hat, kann man „Kevin – Allein zu Haus“ anschauen. Den beliebten Weihnachtsklassiker gibt es auch bei weiteren Streaminganbietern – jedoch ist das kostenpflichtig. Um die drei Euro werden fällig, wenn man den Film bei Amazon Prime, YouTube, Apple TV oder Google Play ausleihen will. Wenn man diesen kauft, muss man um die 9 Euro zahlen.

Wo kann man sich „Kevin – Allein in New York“ anschauen?

Im zweiten Teil wollen die McCallisters wieder zu Weihnachten verreisen. Diesmal wird zwar Kevin nicht zu Hause vergessen, aber er steigt in den falschen Flieger und landet schließlich in New York. Die US-Metropole macht er dann unsicher – dann trifft er jedoch wieder auf die zwei Einbrecher, welche aus dem Knast ausgebrochen sind. Genau wie „Kevin – Allein zu Haus" ist auch der zweite Teil bei Disney+ (Kostenlos mit Abo) sowie bei Amazon Prime, Google Play, YouTube sowie Apple TV verfügbar.