Kevin – Allein zu Haus: Gibt es das Haus wirklich?

Macaulay Culkin wurde durch „Kevin – Allein zu Haus“ über Nacht zu einer der bekanntesten Kinderstars weltweit. Die Komödie zählt zu DEM Weihnachtsklassiker schlechthin. Das Haus war DIE Filmkulisse des Streifens – was sich Fans aber immer wieder fragen: Gibt es das Gebäude eigentlich wirklich?

Familie McCallister will zu Weihnachten in den Urlaub nah Paris aufbrechen. Dort vergessen sie jedoch Kevin – der freut sich, denn endlich hat er das Haus für sich allein und kann endlich die Sachen machen, die ihm sonst immer verboten wurden. Das hält jedoch nur für unbestimmte Zeit an, denn bald kommt er es mit zwei Einbrechern zu tun, welche es auf das Haus abgesehen haben und ausrauben wollen. Doch Kevin weiß sich zu wehren und sagt den Dieben den Kampf an.

Wie ist die Adresse von dem Haus aus Kevin – Allein zu Haus?

Doch gibt es das Haus tatsächlich? Ja! Die Villa wurde im Jahr 1920 erbaut und steht in einem Vorort von Chicago – genauer gesagt in der 671 Lincoln Avenue im Vorort Winnetka. Laut Medienberichten ist das Gebäude rund 1,6 Millionen Dollar wert. Über fünf Schlafzimmer, einen großen Dachboden, Doppelgarage und Gewächshaus verfügt das Gebäude.

Gäste konnten das Haus mieten

Bis heute soll sich das Gebäude äußerlich nicht verändert haben. Nur das Baumhaus wurde für den Dreh erbaut und gibt es heute nicht mehr. Für „Kevin – Allein zu Haus" wurde übrigens eine Rampe erbaut, damit Kevin die Treppe hinunter rodeln kann. Das Haus ist übrigens auch knapp 30 Jahre nach dem Film noch immer ein absoluter Touristenmagnet. Erwünscht ist das offenbar nicht, denn bei Google ist das Haus verpixelt. In der Vergangenheit wurde das Haus von Airbnb immer mal vermietet – Gäste konnten wie im Film auch Fallen bauen oder Pizza bestellen. „Feiert Weihnachten im Stil der Familie McCallister, ihr Drecksschweine", hieß es damals in einem Post bei Instagram. Gedreht wurde übrigens auch in der Grace Episcopal Church, 924 Lake Street in Oak Park sowie die Trinity United Methodist Church, 1024 West Lake Avenue in Wilmette.