Kevin – Allein zu Haus: Darum kennt fast niemand die richtige Reihenfolge der Filme!

„Kevin – Allein zu Haus“ ist seit Jahrzehnten ein absoluter Klassiker zur Weihnachtszeit. Seit diesem Jahr gibt es mittlerweile aber schon sechs Filme. Was ist denn aber nun die richtige Reihenfolge, damit man beim Filmmarathon auch alles richtig macht? Und welche Filme sollen das denn eigentlich alles sein?

Es gibt nur wenige Filme, die mehr zur Weihnachtszeit passen als die Reihe von „Kevin – Allein zu Haus“. Natürlich hat da direkt jeder die Filme mit Macaulay Culkin im kopf. Doch die Fortsetzungen wurden mit einer anderen Besetzung gedreht und der letzte Teil kam er dieses Jahr raus.

Die unbekannten Fortsetzungen zu Kevin

Natürlich kennt jeder von uns „Kevin – Allein zu Haus“, „Kevin – Allein in New York“ und „Kevin – Allein gegen alle“. Doch es gibt auch weitere Filme zu der Reihe, die die meisten aber gar nicht kennen. Insgesamt sind es nämlich sechs Filme mit einer komplett anderen Besetzung und dazu wurden sie auch abwechselnd produziert. Da kann man natürlich bei der Reihenfolge sehr schnell durcheinander kommen, wenn man einen Filmabend machen möchte. Aber keine Sorge. Natürlich verrät dir KUKKSI auch diese Info.

Das ist die richtige Reihenfolge

Alles beginnt natürlich mit „Kevin – Allein zu Haus" aus dem Jahre 1990. Danach kommt direkt der nächste Klassiker. Nämlich „Kevin – Allein in New York": Jetzt kommt aber schon ein Film mit anderer Besetzung. Der dritte Film in chronologischer Reihenfolge ist „Wieder allein zu Haus". Fünf Jahre später erschien dann „Kevin – Allein gegen alle. Anschließend dauerte es ganze zehn Jahre, bis der nächste Film über die Bildschirme flimmerte. Das war „Allein zu Haus: Der Weihnachts-Coup". Diese Fortsetzung ist aber den wenigsten Fans der Filmserie bekannt. In diesem Jahr kam der sechste und bis dato letzte Film. Deshalb ist „Nicht schon wieder allein zu Haus" bisher der abschließende Teil.